Трамп согласится с решением конгресса о налоге на прибыль корпораций в 21%

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласится с решением конгресса США, если тот установит налог на прибыль корпораций в 21%.

В настоящее время в палате представителей конгресса проходит финальное обсуждение налоговой реформы, предложенной республиканцами.

"Сейчас у нас (налог на прибыль корпораций) — 35%. Если он опустится до 21%, то, конечно, меня это заинтересует… Мы пока еще не установили этих окончательных цифр, но, разумеется, это большая разница по сравнению с 35%", — сказал Трамп журналистам перед встречей с конгрессменами.

Ранее в Белом доме заявляли, что глава государства заинтересован в снижении налога до 20%.

Ранее в среду СМИ сообщили, что республиканцы в обеих палатах конгресса США окончательно согласовали проект налоговой реформы и надеются принять закон и отправить его президенту на подпись на следующей неделе.

Законопроект предусматривает резкое снижение налогообложения для бизнеса и снижение ставок для большинства физических лиц. Однако при этом для некоторых американцев, в основном для среднего класса, налоги могут повыситься за счет устранения "лазеек" в законодательстве и снижения общей суммы налоговых вычетов.

В начале декабря сенат США одобрил проект налоговой реформы. Основное ее положение — снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов.

Проведение налоговой реформы в интересах среднего класса Америки и повышения числа рабочих мест было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа.