В КЗЖ заявили о новом рекорде по числу заключенных журналистов

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В 2017 году установлен новый рекорд по количеству представителей СМИ, заключенных в тюрьмах в разных странах мира, сообщил в среду Комитет по защите журналистов (КЗЖ).

Как отмечается в сообщении, поступившем в РИА Новости, "по состоянию на 1 декабря 2017 года КЗЖ обнаружил в тюрьмах по всему миру 262 журналиста, что является новым "рекордом". В прошлом году в тюрьмах находилось 259 представителей СМИ.

По данным КЗЖ, наибольшее количество журналистов находится под стражей в Турции — 73 человека. В тройку "лидеров" также входят Китай (41 человек) и Египет (20 человек).

"В справедливом обществе ни один журналист не может сесть в тюрьму за выполнение своей работы и опубликование критических материалов, однако 262 человека платят эту цену", — заявил исполнительный директор КЗЖ Джоэл Саймон.

Он назвал "стыдным тот факт, что второй год подряд за решеткой находится рекордное число журналистов". По его словам, "страны, лишающие журналистов свободы за их публикации, нарушают международное право и должны за это отвечать".

Согласно данным КЗЖ, в России на 1 декабря 2017 года под стражей в связи со своей профессиональной деятельностью находились пять журналистов: Александр Соколов (РБК), Игорь Рудников ("Новые колеса"), Худоберди Нурматов ("Новая газета"), Роман Сущенко ("Укринформ") и Жалауди Гериев ("Кавказский узел").

Также в КЗЖ подчеркнули, что три четверти из всех заключенных в мире журналистов "лишены свободы по обвинениям в антигосударственной деятельности".

Также отмечается, что в данный список могли быть не включены репортеры, которые попадали в тюрьмы и выходили на свободу в течение года.