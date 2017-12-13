КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков собирается инициировать ограничительные меры против российской "Татнефти", сообщает информагентство УНИАН.
Российская компания пытается отсудить у Киева компенсации за потерянные активы. Ранее Арбитражный суд Москвы отложил на 19 декабря предварительные слушания дела по заявлению "Татнефти". Она требует признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража взыскать с Украины 144 миллионов долларов.
Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", ее создали в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
Со стороны Украины сам НПЗ передали в уставный капитал компании, со стороны Татарстана на эти цели направили денежные средства и акции добывающих компаний. Впрочем, в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля сократилась до нуля.
Апелляционный суд Парижа в ноябре 2016 года отклонил жалобу Киева на решение арбитража. В арбитраже Москвы "Татнефть" требует признать и исполнить в России постановление арбитража ad hoc.