Порошенко поблагодарил Канаду и США за решения по поставкам оружия Украине

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко поблагодарил Канаду и США за принятые решения, которые открывают путь поставкам оружия на Украину.

Порошенко отметил, что США санкционировали помощь по безопасности Украины, а Канада включила ее в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие. "Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки", — написал украинский президент в Facebook

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter заметил, что теперь Киеву "ничто не мешает получать оружие из Канады". Он выразил благодарность премьер-министру страны Джастину Трюдо, главе МИД Христе Фриланд и министру обороны Харджиту Саджану "за дружную и солидарную позицию в отношении Украины".

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, который предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов. При этом половина из этой суммы будет доступна только после проведения реформ в военной сфере.

По словам посла Украины в США Валерия Чалого, этот документ санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

В среду официальный журнал правительства Канады Canada Gazette сообщил, что Оттава одобрила поставку летального оружия на Украину.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия на Украину не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Кроме того, против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков.

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