Порошенко поблагодарил Канаду и США за решения по поставкам оружия Украине

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко поблагодарил Канаду и США за принятые решения, которые открывают путь поставкам оружия на Украину.Facebook.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter заметил, что теперь Киеву "ничто не мешает получать оружие из Канады". Он выразил благодарность премьер-министру страны Джастину Трюдо, главе МИД Христе Фриланд и министру обороны Харджиту Саджану "за дружную и солидарную позицию в отношении Украины".
Президент США Дональд Трамп во вторник подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, который предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов. При этом половина из этой суммы будет доступна только после проведения реформ в военной сфере.
По словам посла Украины в США Валерия Чалого, этот документ санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия на Украину не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Кроме того, против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков.
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