В ЕС попросили украинских борцов с коррупцией быть "потише", пишут СМИ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" раскритиковали работу украинских организаций по борьбе с коррупцией, сообщает ТСН со ссылкой на источники.

С замечаниями касательно работы директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого выступили посол Великобритании Джудит Гоф и глава представительства ЕС Хьюг Мингарелли.

В частности, Гоф заявила, что в работе Сытника слишком много пиара, а Мингарелли заметила, что украинским антикоррупционным органам не следует "впадать в политику".

"Мингарелли и посол Британии были довольно жесткими. Они дали понять Сытнику, что надо работать "тише", — цитирует одного из своих источников ТСН.

В 2017 году НАБУ во главе с Сытником провело ряд крупных обысков, в том числе и у сына главы МВД Украины Арсена Авакова. После обысков его задержали.

Активизация борьбы с коррупцией на Украине является одним из условий для осуществления третьего транша макрофинансовой помощи ЕС. Многие европейские политики не раз отмечали, что Киеву необходимо прилагать больше усилий для выполнения требований, выдвинутых Евросоюзом. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что Украина "должна сделать намного больше для укрепления верховенства права и уважения прав собственности, а также усилить борьбу с коррупцией". Первый заместитель директора МВФ Дэвид Липтон отметил, что Киев обязан учредить Антикоррупционный суд.