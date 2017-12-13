Испания из-за каталонского кризиса может потерять 15% туристов

МАДРИД, 13 дек — РИА Новости. Испания из-за ситуации, сложившейся вокруг Каталонии, может потерять 15% туристов и, как следствие, 12 миллиардов евро, свидетельствует доклад консалтинговой компании Reputation Institute.

Согласно исследованию, представленному в среду в Мадриде, намерение граждан других европейских стран посетить Испанию упало на пять пунктов, что может соответствовать 15% реального сокращения туристического потока. Кроме того, согласно исследованию, привлекательность страны для инвесторов сократилась на четыре пункта, что может привести к снижению вложений в испанскую экономику на 1,95%.

Шестеро из десяти европейцев считают, что имидж Испании пострадал из-за каталонского кризиса, а четверо из десяти говорят, что привлекательность страны как объекта инвестиций снизилась. Трое из десяти бизнесменов, работающие с Испанией, признались, что уже сократили свои инвестиции в эту страну.

Больше всего имидж Испании ухудшился в глазах немцев (на 7,6 пункта по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в марте) и французов (на 4,4 пункта).

Опрошенным был задан вопрос, согласились бы они на провозглашение независимости каким-либо регионом их страны. Положительно ответили лишь 16,5% итальянцев, 12,5% британцев, 11% бельгийцев. В самой Испании с отделением какого-либо автономного сообщества согласны 5,5% опрошенных.

В исследовании приняли участие 1,4 тысячи человек, живущие в различных европейских странах, в том числе руководители компаний.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. В отношении 20 каталонских политиков, причастных к провозглашению независимости, заведены уголовные дела. Четверо из них находятся под арестом. В отношении Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства автономного сообщества, находящихся в Брюсселе, выдан национальный ордер на арест.