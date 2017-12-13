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В мире

Косачев: заявлением по Иерусалиму Трамп нанес удар по репутации США

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (319)
21:0013.12.2017
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© AP Photo / J. David AkeМонумент Вашингтона в США. Архивное фотоМонумент Вашингтона в США. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заявлением о признании Иерусалима столицей Израиля президент Дональд Трамп нанес серьезный удар по репутации США как мировой державы, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Страны ОИС признали Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестины

Организация исламского сотрудничества (ОИС) на внеочередном саммите призвала мировое сообщество признать Восточный Иерусалим столицей Палестины. Организация также считает, что США не могут быть посредниками по урегулированию на Ближнем Востоке. Это решение было принято в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иерусалим должен быть столицей Израиля. Сейчас город разделен на две части — восточную и западную. Восточная часть признается за Палестиной, западная — за Израилем.

"Президент США Дональд Трамп пожинает плоды своего громкого и провокационного решения признать Иерусалим столицей Израиля – теперь и авторитетная Организация исламского сотрудничества (ОИС) назвала Восточный Иерусалим "оккупированной столицей" Палестины и призвала США отменить свое решение по поводу израильской столицы", — отметил Косачев.

Вид на площадь Харам аш-Шариф. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Эксперт: США вряд ли пересмотрят свое решение по Иерусалиму

По его словам, не менее важно то, что в своем заявлении 48 арабских стран расценивают упомянутое решение Вашингтона как отказ от участия в урегулировании конфликта и возлагают на США ответственность за последствия подобного шага. "А они могут быть весьма и весьма серьезными: движение "Хамас" уже объявило о начале третьей интифады и пообещало провести новый "День гнева", — напомнил политик.

"Трамп действительно одним ходом фактически вывел собственную страну из состава посредников в категорию если не участников, то союзников одной из сторон острого ближневосточного конфликта. И тем самым подлил масла в огонь, а заодно нанес серьезный удар по репутации Америки как мировой державы", — подчеркнул Косачев.

Участники акции протеста в Палестине против решения о признании Иерусалима столицей Израиля. 7 декабря 2017
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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"Подарок радикалам": эксперт оценила решение Трампа по Иерусалиму

Однако, по его словам, это не повод для злорадства – "после опасных действий США у Корейского полуострова, крайне неудачных заявлений по Ирану, теперь разгребать "черепки" после нового движения американского "слона" в "посудной лавке" очередного региона придется всем остальным государствам".

Сенатор считает, что это явно не конец "неуклюжим поступкам Вашингтона", стремящегося демонстрировать "решительность совершенно невпопад и не просчитывающего даже самых очевидных и негативных для него самого последствий", отметил парламентарий.

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Роман Гололобов
В последнее время заметил, что наши политики стали на порядок жестче реагировать на все выходки сшп, что не может не радовать) У нас есть свое мнение по проблемам, у нас есть свои интересы в этом мире, мы имеем право отстаивать свои права)
21:23
13.12.2017
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Мураз Аджоев
А зачем глава международного комитета Совфеда Константин Косачев без «повода для злорадства» столь серьёзно думает о «репутации США как мировой державы»? Пусть о «репутации мировой державы» думают члены Конгресса и Сената, в Госдепе и администрации президента США. Это они должны, обязаны предвидеть, какими могут быть «последствия нового движения американского “слона” в посудных лавках».
21:33
13.12.2017
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