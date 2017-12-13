Россия поднимет вопрос в СБ ООН о поставке оружия Украине, считает Швыткин

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия после изучения вопроса о поставках рядом стран оружия на Украину может вынести данную тему на обсуждение СБ ООН, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").
Ранее в публикации официального издания канадского правительства Canada Gazette сообщалось, что Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять определенные виды вооружения, огнестрельного оружия, устройств и их компонентов.
"Я не исключаю того, что наша страна после соответствующей проработки данного вопроса (поставок оружия на Украину другими странами — ред.) может внести его на обсуждение Совета Безопасности ООН, потому что заявления об обеспечения оружием Украины звучат не только со стороны Канады, но и со стороны США,… некоторых других западных стран", — сказал Швыткин РИА Новости в среду.
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.