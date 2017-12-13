Россия поднимет вопрос в СБ ООН о поставке оружия Украине, считает Швыткин

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия после изучения вопроса о поставках рядом стран оружия на Украину может вынести данную тему на обсуждение СБ ООН, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

Ранее в публикации официального издания канадского правительства Canada Gazette сообщалось, что Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять определенные виды вооружения, огнестрельного оружия, устройств и их компонентов.

"Я не исключаю того, что наша страна после соответствующей проработки данного вопроса (поставок оружия на Украину другими странами — ред.) может внести его на обсуждение Совета Безопасности ООН, потому что заявления об обеспечения оружием Украины звучат не только со стороны Канады, но и со стороны США,… некоторых других западных стран", — сказал Швыткин РИА Новости в среду.

Ранее сообщалось о подписании американским президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.