Госкино Украины с 2014 года запретило к показу почти 650 фильмов и сериалов

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Государственное агентство Украины по вопросам кино с 2014 года запретило к показу 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства, соответствующие данные размещены на сайте ведомства.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Согласно информации на сайте, по состоянию на 1 декабря Госкино Украины в 2017 году запретило к показу 66 фильмов, в 2016 году были запрещены 174 фильма и сериала, в 2015 — 236 фильмов, а в 2014 — 170 фильмов и сериалов.

Ранее член Общественной палаты РФ Елена Сутормина обратилась в ЮНЕСКО с просьбой озвучить официальную позицию по поводу запрета показа российских фильмов на Украине. По ее мнению, такие действия Украины — "очередной удар по духовным связям между нашими народами, что, в свою очередь, надо воспринимать, как разжигание межнациональной розни".