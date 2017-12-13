ФБР не стали комментировать вызов сотрудника в Анкаре для показаний

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Федеральное бюро расследований США (ФБР) не комментирует информацию о том, что сотрудник агентства в Анкаре вызван в главное управление безопасности Турции по вопросу возможной причастности бюро к "заговору против Турции".

"На данный момент я не располагаю какими-либо комментариями для вас", — ответила представитель ведомства Нора Шеланд на соответствующий запрос РИА Новости.

Ранее из турецких СМИ стало известно, что сотрудник ФБР США в Анкаре вызван в главное управление безопасности Турции после заявления главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу о возможной причастности бюро к "заговору против Турции" в связи с проходящим в США судом над гендиректором одного из крупнейших турецких банков Halkbank Мехметом Хаканом Атиллой.

Власти США в марте текущего года арестовали Атиллу, прибывшего из Турции. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что США используют дело турецкого бизнесмена Зарраба для шантажа против Турции. Зарраб признал себя виновным в нарушении санкций против Ирана, и выступает на суде в Нью-Йорке в качестве ключевого свидетеля обвинения против Атиллы.

Как заявил Сойлу, на суде по делу Атиллы видны следы "игр американских разведок". По его словам, речь идет о том, что бывший офицер турецкой полиции, бежавший в США, подозревается в том, что получил от ФБР 50 тысяч долларов с целью добиться от него показаний против Турции.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), а вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в США в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары.