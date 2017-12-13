В Анкаре сотрудника ФБР вызвали в управление безопасности

АНКАРА, 13 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Сотрудник ФБР США в Анкаре вызван в главное управление безопасности Турции после заявления главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу о возможной причастности ФБР к "заговору против Турции" в связи с проходящим в США судом над гендиректором одного из крупнейших турецких банков Halkbank Мехметом Хаканом Атиллой, сообщает телеканал TRT.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США используют дело турецкого бизнесмена Резы Зарраба для шантажа против Турции. Зарраб признал себя виновным в нарушении санкций против Ирана, и выступает на суде в Нью-Йорке в качестве ключевого свидетеля обвинения против Атиллы.

Как заявил Сойлу, на суде по делу Атиллы видны следы "игр американских разведок". По его словам, речь идет о том, что бывший офицер турецкой полиции, бежавший в США, подозревается в том, что получил от ФБР 50 тысяч долларов с целью добиться от него показаний против Турции.

"Если то, что говорят о ФБР на суде, правда, то это доказательство масштаба этого заговора. Эти продажные суды не смогут помешать процветанию Турции и тому, чтобы она крепко стояла на ногах", — сказал Сойлу.

Власти США в марте текущего года арестовали Атиллу, прибывшего из Турции. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), а вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в США в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары.