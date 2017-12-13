Заместитель генпрокурора США не опасается, что Трамп его уволит

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Первый заместитель генпрокурора — главы минюста США Род Розенстайн заявил, что не боится, что его уволит президент Дональд Трамп.

Розенстайн по должности курирует "российское расследование", которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. При этом Мюллер пользуется самостоятельностью в решении вопросов о расследовании.

Трамп ранее уволил главу ФБР Джеймса Коми, чем вызвал критику со стороны политических противников.

"Нет, не боюсь", — сказал Розенстайн на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей конгресса в ответ на соответствующий вопрос.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.