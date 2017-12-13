Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене, до 14.00 (15.00 мск) четверга.

"Мы объявляем перерыв до завтра, 14 декабря, до 14.00", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании, которое транслировала Генпрокуратура в YouTube.

Во время заседания суд приобщил к материалам дела ответы Генпрокуратуры РФ на запросы в рамках международной правовой помощи Генпрокуратуре Украины. По словам военного прокурора Руслана Кравченко, российская прокуратура отказала украинской стороне во вручении подозрения, допросе и задержании Януковича, ссылаясь на угрозу нацбезопасности России, и вернула все полученные от Генпрокуратуры Украины материалы обратно.

"До этого времени Генпрокуратура РФ не сообщила, каким именно образом установлены обстоятельства пребывания обвиняемого Януковича Виктора Федоровича 24 февраля 2014 года на территории АР Крым и его перемещения в РФ и чем это подтверждается", — заявил Кравченко.

Также, по его словам, российское ведомство не сообщило украинской стороне, каким образом установило, что Янукович не обращался в администрацию президента РФ и Совет Федерации с просьбой использовать ВС РФ.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.