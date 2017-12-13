СМИ: суд в Бельгии отложили процесс по делу парижского террориста Абдеслама

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Суд в Бельгии отложили процесс по делу парижского террориста Салаха Абдеслама, который должен был начаться в Брюсселе 18 декабря, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В настоящее время Абдеслам содержится в тюрьме Флери-Мерожи в южном пригороде Парижа. Судебные слушания в столице Бельгии касаются перестрелки при попытке задержания Абдеслама. Обвиняемый выражал желание лично присутствовать на процессе.

Причина переноса слушаний связана просьбой адвоката Свена Мари. Ранее он отказался от защиты Абдеслама, однако в среду стало известно, что юрист попросил отложить процесс, чтобы лучше ознакомиться с материалами дела.

Ранее сообщалось, что Абдеслама будут доставлять на слушания в Брюссель на вертолете. В Бельгии есть только одна тюрьма, усиленные меры безопасности которой позволяют содержать особо опасных преступников. Однако власти решили ежедневно доставлять Абдеслама в брюссельский дворец правосудия, а затем возвращать во Францию.

При попытке задержания Абдеслама в брюссельской коммуне Форе были ранены три полицейских. Стражи порядка пытались войти в квартиру, когда находившиеся там люди открыли по ним стрельбу. По данным следствия, в момент обыска в квартире находились Салах Абдеслам и Амин Шукри (настоящее имя — Софиан Айари). Им удалось скрыться, но полиция задержала их 18 марта 2016 года в брюссельской коммуне Моленбек. После этого Абдеслам был экстрадирован во Францию.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.