Полиция завела 12 уголовных дел за почти два месяца протестов в Киеве

Сотрудники правоохранительных органов у здания Печерского районного суда в Киеве, где проходит акция в поддержку Михаила Саакашвили. 11 декабря 2017

Сотрудники правоохранительных органов у здания Печерского районного суда в Киеве, где проходит акция в поддержку Михаила Саакашвили. 11 декабря 2017

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Полиция завела 12 уголовных дел по фактам 17 правонарушений за почти два месяца протестов в центре Киева, сообщил в среду на брифинге глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Чиновник отметил, что с 17 октября в столице прошло пять массовых политических акций, количество участников которых превышало тысячу человек.

"По итогам этих акций открыто 12 уголовных производств по фактам 17 правонарушений — по статьям УК 176 ("грабеж"), 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"), 346 ("угроза или насилие против государственного или общественного деятеля"), 263 ("незаконное обращение с оружием"), 279 ("блокирование транспортных коммуникаций"), 345 ("угроза или насилие против сотрудника правоохранительного органа")", — приводит слова Шевченко украинское агентство LIGA.net.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил". После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.