Минюст США рассказал о полномочиях спецпрокурора по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Минюст США подтверждает, что спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер имеет право расследовать попытки воспрепятствования правосудию, заявил на слушаниях в конгрессе первый заместитель генпрокурора — главы минюста США Род Розенстайн.

"Он имеет право расследовать любые попытки мешать его расследованию", — сказал Розенстайн на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей.

На неоднократные вопросы, имеет ли право Мюллер вести такое расследование против Трампа, Розенстайн не стал называть главу государства по имени, но повторил: "Это включает любого, кого подозревают в воспрепятствовании правосудию".

Он также признал, что было бы "неподходящим" для президента приказывать минюсту проводить какое-либо расследование. Относительно закрытия по приказу президента того или иного дела Розенстайн выразился уклончиво, предположив, что в некоторых случаях это могло бы быть "неподходящим".

Спецпрокурор Мюллер имеет двоякое подчинение: с одной стороны, он подчиняется минюсту и как следствие Трампу как главе исполнительной власти, с другой — ему гарантирована независимость в расследовании, и в этом качестве он сам себе начальник.

Пока что Мюллер предъявил обвинения четырем лицам. Так, экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его партнер по бизнесу Рик Скотт обвиняются в отмывании денег, полученных от лоббистской работы с властями Украины. Экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн и экс-эксперт штаба Трампа Джордж Пападопулос признали себя виновными в даче ложных показаний ФБР.

Обвинения против Флинна и Пападопулоса связаны с разговорами о России или с российскими гражданами, но состава преступления, помимо неверной передачи этих разговоров агентам ФБР, Мюллер до настоящего времени не нашел.

Противники президента Дональда Трампа рассчитывают, что можно было бы привлечь главу государства к ответственности за воспрепятствование правосудию, поскольку он уволил предыдущего директора ФБР Джеймса Коми, который мог вести расследование против Трампа. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал расследование Мюллера, заявляя, что оно является пустой тратой времени и денег.

При этом среди американских экспертов по конституционному праву нет единства по данному вопросу. Ряд экспертов считает, что Трамп принципиально не может превысить полномочия, отдавая указания министерству юстиции, поскольку является главой исполнительной власти и начальником всех сотрудников минюста. Другие ученые считают, что это не освобождает Трампа от потенциальной ответственности, если он, например, распорядится прекратить расследование против себя самого.

Белый дом до настоящего времени отвергал обвинения в попытках уволить Мюллера или вмешаться в его расследование, заявляя, что оно должно закончиться как можно быстрее, чтобы американцы могли сосредоточиться на более важных вопросах.