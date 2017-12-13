Канада одобрила поставки летального оружия Украине

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Украинский посол в Канаде Андрей Шевченко подтвердил, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

"До 2014 года я никогда не подумал бы, что буду рад новостям о поставках оружия в Украину… Теперь я знаю, что это оружие самим фактом своего наличия может приблизить мир в Украине", — написал Шевченко в среду в Twitter.

Москва выступает против поставки вооружений на Украину, считая, что это приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие действия затруднят реализацию минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это очень рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.

Ранее официальный журнал правительства Канады Canada Gazette сообщил, что Оттава одобрила поставку летального оружия на Украину.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.