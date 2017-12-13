Минюст объяснил, что делать женщинам, обвинившим Трампа в домогательствах

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Женщины, обвинившие президента Дональда Трампа в прошлых домогательствах, имеют право обратиться в правоохранительные органы, заявил на слушаниях в конгрессе первый заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

Женщины "имеют право подать судебный иск или сообщить об обвинениях в ФБР", сказал Розенстайн.

Ранее как минимум четыре женщины обвинили Трампа в домогательствах многолетней давности. Трамп обвинения отрицает. При этом нынешний президент США извинился в ходе предвыборной кампании за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками, поскольку он "звезда".

В последнее время ряд американских политиков ушли в отставку на фоне обвинений в домогательствах, наиболее высокопоставленным среди них стал сенатор-демократ Эл Франкен. Также скандал с обвинениями стоил карьеры ряду деятелей кино и журналистов.