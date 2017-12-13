Замглавы минюста США заявил, что Трамп не просил его уволить Мюллера

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Первый заместитель генпрокурора — главы минюста США Род Розенстайн заявил в конгрессе, что президент Дональд Трамп не просил его уволить спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера.

По словам Розенстайна, к нему с такой просьбой не обращался "никто, включая президента".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.

Трамп критиковал назначенного в минюсте спецпрокурора, заявляя, что его расследование — трата времени и денег. Офис Мюллера до настоящего времени потратил на работу около 7 миллионов долларов.