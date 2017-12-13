Москва поддерживает усилия по запуску переговоров между Кабулом и талибами

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия подтверждает поддержку международным усилиям, нацеленным на запуск процесса мирных переговоров между властями Афганистана и движением талибов, сообщает в среду МИД РФ.

Заявление сделано в связи с решением России воздержаться от участия во встрече экспертов Афганистана, Индии, Ирана, Китая, Пакистана и США, состоявшейся "на полях" заседания международной контактной группы спецпредставителей по Афганистану в Осло.

"Подтверждаем поддержку всем международным усилиям, нацеленным на запуск процесса мирных переговоров между правительством Исламской Республики Афганистан и руководством движения талибов, достижение национального примирения в стране под руководством самих афганцев. Вместе с тем в связи с наблюдаемым в последние годы ростом исходящих с афганской территории террористической и экстремистской угроз в отношении соседей ИРА, прежде всего государств Центральной Азии, считаем необходимым подключение центральноазиатских партнеров к работе примиренческих механизмов по Афганистану", — говорится в сообщении.

МИД отвечает, что этот подход, в частности, нашел практическое воплощение в рамках запущенного по итогам региональных консультаций в Москве в апреле т.н. "московского" формата, а также возобновившей свою работу в обновленном составе в октябре контактной группы ШОС-Афганистан.

* Террористическая организация Талибан запрещена в России