Жительница Германии с лишним весом погибла, застряв в ванной

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Жительница Германии умерла после того, как упала в ванну и не могла оттуда выбраться больше десяти дней. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в немецком городе Беккум, земля Северный Рейн-Вестфалия. По словам мужа погибшей, он услышал в ванной грохот и поспешил проверить, в чем дело. Там он обнаружил, что его супруга упала в воду и застряла, кругом лежали осколки от разбитой полки. Мужчина утверждает, что пытался помочь, однако жена заявила, что ей от него ничего не нужно.

Супруг погибшей утверждает, что после этого принес ей мобильный телефон со словами: "Если тебе нужна помощь, зови ее сама. От меня ты ее все равно не хочешь". Как сообщил мужчина, жена несколько дней просто лежала и играла на планшете, а он приносил ей еду, напитки и лекарства и газеты.

Примерно через десять дней муж все-таки вызвал скорую помощь. Медики выяснили, что на момент их приезда женщина уже была мертва как минимум двое суток. Врачи считают, что она скончалась от пневмонии.

Супруга погибшей арестовали по обвинению в бездействии, приведшем к смерти. Мужчина свою вину не признает. Его будут судить в январе.