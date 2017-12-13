ОБСЕ отказалась фиксировать обстрел фосфорными боеприпасами, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Представители миссии ОБСЕ отказались фиксировать обстрел района Донецкой фильтровальной станции фосфорными боеприпасами, заявили в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Представительство ДНР в СЦКК на прошлой неделе заявило, что украинские силовики обстреляли район Донецкой фильтровальной станции фосфорными боеприпасами. По словам представителя ДНР в СЦКК, во время обстрела члены патруля миссии ОБСЕ находились в 200 метрах от наблюдательного пункта "Ясиноватая" и сообщили, "что визуально наблюдали разрывы фосфорных боеприпасов на удалении от 1,7 до 2 километров от Ясиноватой".

"На приглашение представителя наблюдательной группы "Ясиноватая" подняться на наблюдательный пункт и зафиксировать разрывы фосфорных боеприпасов члены патруля СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ ответили отказом, сославшись на окончание времени патрулирования и убытие по истечении 10 минут", — сказал журналистам представитель ДНР.

По его словам, представители ДНР в СЦКК всего зафиксировали 13 разрывов фосфорных боеприпасов. "В результате анализа направления и визуального наблюдения установлено направление обстрела – район населенного пункта Авдеевка, а также тип и калибр примененного вооружения – 13 фосфорных минометных мин калибром 82 миллиметра", — добавили в представительстве СЦКК.