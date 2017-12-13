Сенатор объяснил, почему США теряют авторитет на мировой арене

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США теряют авторитет, принимая неправильные решения на международной арене, заявил в среду РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Принимая неверные решения во внешней политике, США теряют свой авторитет на мировой арене. Их попытка объявить гегемонию в мировой политике, закрепив ее за Вашингтоном, невыполнима. Американцам приходится считаться с Россией, другими государствами", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что признав Иерусалим за Израилем, "США теряют авторитет и в глазах ближневосточных лидеров". Кроме того, в этом регионе привыкли считаться только с сильными партнерами, однако американцы показали свою слабость в борьбе с террористами, сказал сенатор.

Джабаров выразил сожаление в связи с тем, что заявление США по Иерусалиму ведет к обострению арабско-израильского конфликта. "Пока с двух сторон прозвучали обычные декларации, за которыми ничего не стоит. Де-юре статус Иерусалима закреплен в международных документах", — сказал парламентарий.

По его словам, вместе с тем, решение Вашингтона уже привело к обострению ситуации между Израилем и арабским миром, и это вызывает обеспокоенность. "Фактически, ситуация в отношениях Палестины и Израиля заявлением США была отброшена на много лет назад, несмотря на все переговорные процессы", — сказал Джабаров.

Комментируя заявление ОИС в отношении США, законодатель отметил, что американцы пожинают плоды своей политики, которую они начали десять лет назад на Ближнем Востоке, включая ситуации в Сирии, Египте, Ираке. Куда бы они ни вмешивались, везде воцарялся хаос, грабежи, "к власти приходили самые реакционные силы", подытожил он.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) на внеочередном саммите призвала мировое сообщество признать Восточный Иерусалим столицей Палестины. Организация также считает, что США не могут быть посредниками по урегулированию на Ближнем Востоке. Созыв саммита стал реакцией на решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

* Террористическая организация, запрещенная в России