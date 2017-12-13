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В мире

Сенатор объяснил, почему США теряют авторитет на мировой арене

19:3113.12.2017
(обновлено: 20:03 13.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фотоПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США теряют авторитет, принимая неправильные решения на международной арене, заявил в среду РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Страны ОИС признали Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестины

"Принимая неверные решения во внешней политике, США теряют свой авторитет на мировой арене. Их попытка объявить гегемонию в мировой политике, закрепив ее за Вашингтоном, невыполнима. Американцам приходится считаться с Россией, другими государствами", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что признав Иерусалим за Израилем, "США теряют авторитет и в глазах ближневосточных лидеров". Кроме того, в этом регионе привыкли считаться только с сильными партнерами, однако американцы показали свою слабость в борьбе с террористами, сказал сенатор.

Джабаров выразил сожаление в связи с тем, что заявление США по Иерусалиму ведет к обострению арабско-израильского конфликта. "Пока с двух сторон прозвучали обычные декларации, за которыми ничего не стоит. Де-юре статус Иерусалима закреплен в международных документах", — сказал парламентарий.

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
СМИ: ОИС отказались от посредничества США в ближневосточном урегулировании
По его словам, вместе с тем, решение Вашингтона уже привело к обострению ситуации между Израилем и арабским миром, и это вызывает обеспокоенность. "Фактически, ситуация в отношениях Палестины и Израиля заявлением США была отброшена на много лет назад, несмотря на все переговорные процессы", — сказал Джабаров.

Комментируя заявление ОИС в отношении США, законодатель отметил, что американцы пожинают плоды своей политики, которую они начали десять лет назад на Ближнем Востоке, включая ситуации в Сирии, Египте, Ираке. Куда бы они ни вмешивались, везде воцарялся хаос, грабежи, "к власти приходили самые реакционные силы", подытожил он.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) на внеочередном саммите призвала мировое сообщество признать Восточный Иерусалим столицей Палестины. Организация также считает, что США не могут быть посредниками по урегулированию на Ближнем Востоке. Созыв саммита стал реакцией на решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Палестино-израильский конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Палестино-израильский конфликт

 

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Димон Васильев
В пиндостане только одни пидерасты принимают решения, люди, которых жизнь обидела по самое нихочу, которые обижены на весь мир . Когда в пиндостане, хохлостане и гейропе у власти будут нормальные адекватные личности, а на туск, ващаковский и красная даля, вот тогда и наступит нормальный мир - но это скорее утопия, трибалты всегда были против России, пусть кушают свои шпроты. Пшеки пусть кушают свои яблоки, хохлы - пусть сдают в металлолом свою газовую трубу после 2019 года ))) Всем сестрам - по серьгам ))))
20:01
13.12.2017
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dmit.copein2017
Если это украина, так пусть съездит туда, на "украину" ...
20:00
13.12.2017
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