Суд приобщил к делу Януковича видеозапись о грузинских снайперах на Майдане

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в среду приобщил к материалам дела о госизмене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича предоставленные защитой видеозаписи, которые, по мнению адвоката, свидетельствуют о присутствии граждан Грузии в качестве снайперов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.

Во время заседания суд изучил видеозапись с заявлением депутата Рады Вадима Рабиновича, о том, что снайперы, стрелявшие на Майдане, были направлены туда экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а также фильм об участии грузинских снайперов в событиях 2014 года на Украине.

"Эти видеозаписи доказывают, что на майдане использовались грузинские снайперы", — сказал Сердюк на заседании. Также адвокаты продемонстрировали первое интервью Януковича после отъезда из Киева, в котором он сообщает, что на Украине произошел государственный переворот и что его машину по дороге в Харьков обстреляли, а также другие интервью экс-президента.

Сердюк предоставил суду справки о смерти от огнестрельных ранений сотрудников правоохранительных органов, которые, по его мнению, подтверждают, что митингующие в 2014 году применяли огнестрельное оружие. Также адвокаты продемонстрировали на заседании видеозаписи, на которых зафиксированы факты нападений сторонников "евромайдана" на автобусы с участниками "антимайдана". При этом, по мнению прокуратуры, эти видеозаписи являются недопустимыми доказательствами, так как адвокаты не могут сообщить, от какого именно лица они их получили.

Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у неких Кобы Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александра Ревазишвили. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.