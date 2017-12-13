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Литва мешает заботиться о советских захоронениях, заявило посольство России

19:0413.12.2017
(обновлено: 19:05 13.12.2017)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПамятник советским воинам. Архивное фотоПамятник советским воинам. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski

ВИЛЬНЮС, 13 дек – РИА Новости. Литовские власти нарушают прежние договоренности с Россией в сфере военно-мемориальной деятельности и мешают Москве обустраивать захоронения советских воинов, находящиеся на территории республики. Об этом заявило российское посольство в Литве.

Панорама Вильнюса. Архивное фото
© Fotolia / bokstaz
Литва посоветовала России обсудить советские захоронения с местной властью
Как сообщает Sputnik Литва, накануне глава дипломатического представительства России Александр Удальцов встретился с министром культуры республики Лианой Руоките-Йонссон. Во время встречи чиновница заявила, что обустройство захоронений регламентируется правовыми актами и находится в ведении самоуправлений. Министр предложила российской стороне вести диалог о подобных вопросах с местными властями.

Удальцов отметил, что обустройство захоронений, которому Россия содействует организационно и финансово, основано на "Правилах благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия". Документ был утвержден литовским Министерством культуры в 2016 году. В нем нет пунктов, напрямую регламентирующих финансирование ремонтно-восстановительных работ на могилах советских воинов.

Однако, как напомнил посол, в ноябре этого года было обнародовано письмо директора Департамента культурного наследия при Минкультуры. В нем говорится о том, что финансирование благоустройства советских воинских захоронений должно предоставляться только через муниципалитеты.

Вильнюс. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В Литве предложили установить таблички у каждого советского памятника
Таким образом, схема, предложенная департаментом, фактически блокирует военно-мемориальную деятельность Москвы, отмечает посольство.

Более того, такое распоряжение противоречит проекту российско-литовского соглашения о местах захоронений военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий, который сейчас согласовывается. Он предполагает, что финансировать обустройство захоронений будет заинтересованная сторона.

Ранее в Литве начался очередной виток борьбы с советскими памятниками.

В октябре разразился скандал из-за "поясняющих табличек" на советских мемориалах в Биржайском районе. Тогда рядом с памятниками местная мэрия поставила таблички, на которых говорится: "идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде". Российское посольство назвало подобные действия гнусными.

Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Война с памятниками в Европе: что думают потомки павших в боях с фашизмом
В конце ноября стало известно, что Департамент культурного наследия Литвы решил оштрафовать на 1,5 тысячи евро поисковую организацию "Забытые солдаты" за перезахоронение в братской могиле останков бойцов Красной армии. Чиновники обвинили поисковиков в том, что их действия были не до конца согласованы с властями.

В декабре члены литовской парламентской консервативной партии "Союз Отечества — христианские демократы" зарегистрировали в Сейме проект закона, который бы разрешал сносить советские мемориалы с могил красноармейцев.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>

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