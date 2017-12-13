Литва мешает заботиться о советских захоронениях, заявило посольство России

ВИЛЬНЮС, 13 дек – РИА Новости. Литовские власти нарушают прежние договоренности с Россией в сфере военно-мемориальной деятельности и мешают Москве обустраивать захоронения советских воинов, находящиеся на территории республики. Об этом заявило российское посольство в Литве.

Как сообщает Sputnik Литва , накануне глава дипломатического представительства России Александр Удальцов встретился с министром культуры республики Лианой Руоките-Йонссон. Во время встречи чиновница заявила, что обустройство захоронений регламентируется правовыми актами и находится в ведении самоуправлений. Министр предложила российской стороне вести диалог о подобных вопросах с местными властями.

Удальцов отметил, что обустройство захоронений, которому Россия содействует организационно и финансово, основано на "Правилах благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия". Документ был утвержден литовским Министерством культуры в 2016 году. В нем нет пунктов, напрямую регламентирующих финансирование ремонтно-восстановительных работ на могилах советских воинов.

Однако, как напомнил посол, в ноябре этого года было обнародовано письмо директора Департамента культурного наследия при Минкультуры. В нем говорится о том, что финансирование благоустройства советских воинских захоронений должно предоставляться только через муниципалитеты.

Таким образом, схема, предложенная департаментом, фактически блокирует военно-мемориальную деятельность Москвы, отмечает посольство.

Более того, такое распоряжение противоречит проекту российско-литовского соглашения о местах захоронений военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий, который сейчас согласовывается. Он предполагает, что финансировать обустройство захоронений будет заинтересованная сторона.

Ранее в Литве начался очередной виток борьбы с советскими памятниками.

В октябре разразился скандал из-за "поясняющих табличек" на советских мемориалах в Биржайском районе. Тогда рядом с памятниками местная мэрия поставила таблички, на которых говорится: "идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде". Российское посольство назвало подобные действия гнусными.

В конце ноября стало известно, что Департамент культурного наследия Литвы решил оштрафовать на 1,5 тысячи евро поисковую организацию "Забытые солдаты" за перезахоронение в братской могиле останков бойцов Красной армии. Чиновники обвинили поисковиков в том, что их действия были не до конца согласованы с властями.

В декабре члены литовской парламентской консервативной партии "Союз Отечества — христианские демократы" зарегистрировали в Сейме проект закона, который бы разрешал сносить советские мемориалы с могил красноармейцев.

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