ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава юридического комитета палаты представителей конгресса США республиканец Боб Гудлатт призвал назначить спецпрокурора для изучения деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего "российское дело".

"Репутация министерства юстиции как беспартийного арбитра стоит под вопросом… Мы продолжаем призывать вас назначить второго спецпрокурора", — заявил Гудлатт.

"(Необходимо) ответить на вопросы касательно объема расследования, которое ведет спецпрокурор, а также относительно его активистской позиции в свете недавних событий, которые ставят под вопрос его (расследования) беспристрастность", — отметил Гудлатт.

По его словам, он озабочен предвзятостью отдельных членов команды Мюллера. Гудлатт упомянул, что два агента ФБР, прикомандированных к Мюллеру, обменивались сообщениями, в которых неоднократно ругали президента Дональда Трампа и хвалили его противника Хиллари Клинтон.

Кроме того, прокурор из команды Мюллера Эндрю Уайсман превозносил бывшую и.о. министра юстиции Салли Йейтс, которая была уволена президентом Трампом за отказ выполнять иммиграционный указ президента. Прокурор Мюллера Джинни Ри служила адвокатом в команде Клинтон.

Наконец, работник Мюллера Брюс Ор был понижен в должности после того, как стало известно, что он утаил информацию о своих встречах с авторами скандального досье с компроматом на Трампа. Также на этой неделе стало известно, что жена Ора работала на фирму Fusion GPS, которая составила компрометирующее досье.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.

Спецпрокурор имеет двоякое подчинение: с одной стороны, он подчиняется минюсту и как следствие Трампу как главе исполнительной власти, с другой — ему гарантирована независимость в расследовании.

Пока что Мюллер предъявил обвинения четырем лицам. Так, экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его партнер по бизнесу Рик Скотт обвиняются в отмывании денег, полученных от лоббистской работы с властями Украины.

Экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн и экс-эксперт штаба Трампа Джордж Пападопулос признали себя виновными в даче ложных показаний ФБР.