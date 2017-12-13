Российское судно вернется в зону поиска "Сан-Хуана" на следующей неделе

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек – РИА Новости. Российское океанографическое исследовательское судно "Янтарь" должно прийти в Буэнос-Айрес из зоны поиска подлодки "Сан-Хуан" в этот четверг, а 19 декабря вновь вернуться к поискам в океане, сообщил в среду представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

"Янтарь" завтра (в четверг) должен прийти в Буэнос-Айрес, чтобы вернуться в зону действий 19 декабря", — сказал Бальби.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.

Бальби сообщил также, что точной даты окончания работ по поиску подлодки нет.