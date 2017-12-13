Минюст США не будет увольнять спецпрокурора по "российскому делу" Мюллера

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Минюст США не видит оснований для увольнения спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера, заявил на слушаниях в конгрессе первый заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

Член палаты представителей демократ Джеррольд Надлер спросил Розентайна, правда ли, что он не видит оснований для увольнения Мюллера. "Да, верно", — сказал Розенстайн.

На вопрос, знает ли он о каких-либо "неподобающих действиях" Мюллера, Розенстайн ответил отрицательно.

Он отказался от комментариев по делу, которое ведет Мюллер.

Глава юридического комитета палаты представителей конгресса США республиканец Боб Гудлатт на тех же слушаниях призвал назначить спецпрокурора для изучения деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего так называемое "российское дело".

Гудлатт упомянул ряд сообщений прессы, согласно которым, сотрудники офиса Мюллера негативно отзывались о Трампе и положительно о критиках президента, работали на команду Клинтон или общались с фирмой, которая составила скандальное досье с компроматом на Трампа.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.