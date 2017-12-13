Порошенко призвал Польшу избегать конфликтов "назло" России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина и Польша должны избегать исторических конфликтов, так как они "выгодны" России, заявил украинский президент Петр Порошенко на брифинге со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

"У нас есть совершенно четкое понимание, и у меня, и у господина президента — в исторических конфликтах между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона. И это не Украина, не Польша, а Россия", — цитирует Порошенко телеканал "112 Украина". Украинский лидер не уточнил, о каком "выигрыше" идет речь, но призвал Дуду искать выход из сложившейся ситуации.

Порошенко также отметил, что именно в связи с этим главы государств решили "перезагрузить" деятельность комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах и сократить черные списки лиц, которым запрещен въезд в Польшу и на Украину.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются в первую очередь вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА)*, а также регулярные акты вандализма по отношению к польским памятникам на территории Украины.

Сейм Польши признал геноцидом Волынскую резню — массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на Волыни, в Восточной Галиции и других районах в 1939-1945 годах. В ответ Верховная рада приняла заявление, осуждающее это решение.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.