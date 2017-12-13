Замглавы МИД Титов обсудил с генсеком МИД Австрии украинский кризис

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов в среду в Вене обсудил с генеральным секретарем МИД Австрии Михаэлем Линхардом украинский кризис, заявили в МИД РФ.

Австрия в 2017 году является страной-председателем ОБСЕ.

"Рассмотрен широкий спектр вопросов международной повестки дня, включая борьбу с международным терроризмом, урегулирование в Сирии и на Ближнем Востоке. С учетом предстоящего во втором полугодии 2018 года председательства Австрии в Европейском союзе состоялся обмен мнениями по повестке дня отношений Россия-ЕС. Затрагивалась ситуация на Украине, роль ОБСЕ в продвижении мирного процесса, а также вопросы российско-австрийского взаимодействия в Организации", — говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

Также стороны подробно обсудили весь комплекс двусторонних связей.

"С обеих сторон отмечен конструктивный характер российско-австрийских отношений, подчеркнута устойчивая динамика контактов высокого уровня в различных областях, дана позитивная оценка расширяющемуся взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере в контексте завершающегося "перекрестного" Года туризма Россия-Австрия 2017 и стартующего в январе 2018 года Года музыки и культурных маршрутов. Условлено продолжить диалог в 2018 году", — отметили в МИД РФ.