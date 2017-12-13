Праздник мира: в Южной Корее ждут российских олимпийцев

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Южной Корее рассчитывают на приезд российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, так как потери от их отсутствия исчислялись бы десятками миллионов долларов, сообщает Sputnik.

Уже после заявления Владимира Путина о том, что Россия не намерена бойкотировать Игры, в местных СМИ появились заголовки о том, что "худшее уже позади". Сеул в последнее время всячески демонстрирует готовность помочь российским атлетам. Так, поддержку обещали губернатор "олимпийской" провинции Канвондо Чхве Мунсун и председатель правящей Демократической партии Тобуро Чху Миэ.

Подобное отношение вызвано несколькими факторами. Россия и Южная Корея традиционно сильны в разных спортивных дисциплинах, так что отсутствие россиян не прибавило бы хозяевам медалей.

Более того, отсутствие таких известных российских спортсменов, как Евгения Медведева и Виктор Ан, грозило организаторам серьезными убытками — с продажами билетов в стране и раньше были проблемы.

Другая причина — хоккей. В апреле НХЛ уже заявила, что не намерена отпускать своих игроков в Пхенчхан, хотя последние 20 лет ради Зимних Игр лигу специально приостанавливали. А если бы к бойкоту подключилась Континентальная хоккейная лига (КХЛ), где выступают 15 из 25 игроков канадской сборной и 7 американцев, то хоккейный турнир Олимпиады оказался бы на положении второстепенного — при том, что продажи билетов на матчи приносят организаторам от 20 до 40% выручки.

Кроме того, снижение интереса к Олимпиаде привело бы к падению доходов от продажи прав на трансляцию соревнований, что вылилось бы в убытки объемом в десятки и даже сотни миллионов долларов.

И, наконец, важной статьей доходов являются российские туристы. По предварительным оценкам, 20 из 50 тысяч гостей, которых организаторы рассчитывали увидеть в Пхенчхане, должны были приехать из России. Возможно, россиян приедет и больше — под Олимпиаду специально запустили чартерные рейсы из Хабаровска и Владивостока в небольшой международный аэропорт Янян в 40 км от места проведения соревнований.

В целом, согласно расчётам Института экономических исследований Хендэ, экономический эффект от Олимпиады в Пхёнчхане с точки зрения создания рабочих мест и социальной инфраструктуры должен составить порядка 20 млрд долларов, а с учетом косвенных бонусов, то и больше.

Но коммерческий успех — не главная цель соревнований в Пхенчхане. Приезд россиян для Южной Кореи — вопрос успешного проведения "Олимпиады мира" в одном из немногих разделенных государств планеты, отмечают местные СМИ. И без России этот праздник вряд ли бы удался.