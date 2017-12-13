Посольство РФ в Греции намерено делать все необходимое для защиты Винника

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Посольство РФ в Греции будет делать все необходимое для защиты законных интересов российского гражданина Александра Винника, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Афинах.

Верховный суд Греции оставил в среду в силе решение об экстрадиции в США Винника. Окончательное решение по этому делу вынесет министр юстиции Греции.

"Посольство, как и в целом министерство иностранных дел России, делали и будут делать все необходимое для защиты законных интересов российского гражданина", — сообщили в посольстве РФ.

В США Винника обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-e, ему грозит 55 лет тюрьмы. Сам Винник вину не признает, адвокаты говорят об отсутствии состава преступления, а эксперты заявляют, что невозможно совершить то, в чем Винника обвинили американские власти.