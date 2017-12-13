Швеция поблагодарила российских врачей за помощь прохожему в Стокгольме

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Шведские власти через посольство РФ передали благодарность российским врачам, оказавшим первую помощь прохожему в Стокгольме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В начале декабря шведская газета Aftonbladet сообщила, что одетые в красную форму медики на машине скорой помощи с российскими номерами помогли лежавшему на тротуаре мужчине в центре Стокгольма. Один из очевидцев обратил внимание на странную для Швеции одежду медиков. Мужчина сделал фото и опубликовал его в Twitter в надежде, что кто-нибудь расскажет о необычной машине скорой помощи.

Varför gör en rysk ambulans insats på Söder? pic.twitter.com/iwzll5178G — Måns Jonasson (@mansj) 5 декабря 2017 г.

"К сожалению, — мы надеемся, что это было случайно, непреднамеренно, — начала распространяться различная информация, в том числе какие-то спекуляции на эту тему. В частности, от безобидных предположений о возможных съемках кинофильма заканчивая весьма совершенно нелепыми фантазиями об очередном свидетельстве вмешательства Москвы во внутреннюю жизнь Швеции", — сказала Захарова.

Она пояснила, что машина российской скорой помощи находилась в Стокгольме для перевозки пациента в Санкт-Петербург по частному страховому случаю.

"На одной из улиц Стокгольма наши медики, как это и должны делать настоящие профессионалы, до приезда шведских коллег оказали первую помощь нуждавшемуся в ней прохожему. Я могу вам сказать, что такие оперативные квалифицированные действия российских врачей были встречены в Швеции с благодарностью. В частности, слова благодарности были переданы через наше посольство", — заключила Захарова.