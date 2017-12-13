Бондарев: говорить о наличии у КНДР полноценных ядерных сил преждевременно

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Говорить о наличии у КНДР полноценных ракетно-ядерных сил преждевременно, несмотря на заявления Пхеньяна, хотя перспективы у КНДР серьезные, заявил в среду глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев.

"Относительно заявлений о создании полноценных ракетно-ядерных сил КНДР – думаю, это преждевременная на сегодняшний день, завышенная оценка. К группе "ядерных держав" их пока нельзя причислять, и не только из-за отсутствия официального статуса. Но перспективы у страны серьёзные", — сказал Бондарев журналистам.

В связи с этим он указал на необходимость "всемерного" содействия сближению позиций между США и КНДР, прекращению "гонки вооружений", выхода на диалог.

"Необходимо делать это, а не провоцировать Ким Чен Ына на дерзкие поступки. Ведь когда он нарастит ядерный потенциал до паритета с США, американские провокации могут иметь более серьёзные последствия", — сказал Бондарев.