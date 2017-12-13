Глава Азербайджана заявил, что США надо пересмотреть решение по Иерусалиму

БАКУ, 13 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля отрицательно повлияет на урегулирование палестино-израильского конфликта и должно быть пересмотрено.

"Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства в этот город вызывает у нас беспокойство. Это решение негативно повлияет на справедливое и всестороннее урегулирования палестино-израильского конфликта, может иметь опасные последствия для Ближнего Востока. Считаем, что США должны пересмотреть данное решение", — заявил Алиева в своем выступлении.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера вызвало как позитивную реакцию со стороны Израиля, так и негативную со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.