В ВСУ назвали "острейшую проблему" украинской армии

Украинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017 в Львовской области

Украинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017 в Львовской области

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины пожаловались на нехватку объектов для размещения войск.

"Сейчас острейшая проблема — это лагеря, куда отводятся войска для восстановления боеспособности. Лагеря эти палаточные, и после года-полутора эксплуатации эти палатки уже непригодны для жизни", — заявил в интервью агентству "Оборонно-промышленный курьер" заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике Юрий Толочный.

Он также заметил, что ВСУ создали ряд новых воинских формирований, для которых нужны новые пункты постоянной дислокации, но денег на это выделяется крайне мало.

Существует и дефицит боеприпасов — стрелковых, артиллерийских и ракетных. Толочный пояснил, что украинская армия нуждается в снарядах советского образца, которые соответствовали бы большей части арсенала.

"Боеприпасы стандарта НАТО нам не подходят. Во-вторых, боеприпасы — это летальное вооружение. Отношение наших западных партнеров к поставкам летального оружия в Украину всем известно", — добавил генерал-майор ВСУ.

Собеседник агентства подчеркнул, что при нынешнем положении дел дефицит станет критическим для армии через один-два года.

Киев добивается от западных партнеров поставок летального вооружения на протяжении последних трех лет. Сейчас США официально оказывают Украине военную помощь, но только в виде оборудования и обмундирования. Кроме того, американские инструкторы обучают бойцов Нацгвардии.

Москва считает, что снабжение Киева оружием приведет лишь к ухудшению ситуации в Донбассе. Против поставок выступает и большинство европейских политиков.