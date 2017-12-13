США не отказываются от имперских амбиций, заявил Рябков

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США не отказываются от имперских амбиций во внешней политике независимо от того, как партия находится у власти в стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Так, по словам замминистра, США не отказались от идеи смены режима в Сирии.

"К сожалению, наши американские коллеги раз за разом демонстрируют, что их собственные представления о том, что нужно, что следует сделать, выше подходов, которые согласованы в коллективном формате и базируются на взаимном уважении и учете интересов. Я вижу это проявлением имперской политики, от которой, к сожалению, США не могут отказаться, вновь повторяю — независимо от того, в цвета какой партии окрашены на каждый момент времени правительственные структуры в Вашингтоне", — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, комментируя сирийское урегулирование.