Киев не пойдет на уступки в вопросе миротворцев в Донбассе, заявил Климкин

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не пойдет на уступки в вопросе возможного введения миротворцев в Донбасс.

Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

"Нам нужна реальная миссия, нам не нужны несколько бодигардов, которые будут только мешать СММ (ОБСЕ). Миссия должна полностью контролировать территорию Донбасса, полностью контролировать границу и отвечать за разоружение, и подготовить оккупированные территории к свободным выборам. Миссия, которая является другой, она по определению является не миссией, а манипуляцией России", — заявил Климкин.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что Киев не пойдет на уступки в этом вопросе, Климкин сказал: "Какие могут быть уступки, это касается людей? Если мы идем на какие-то компромиссы, то они важны в дипломатии, но не компромиссы, чтобы предать тех людей и предать возвращение оккупированных территорий".

По его словам, пока РФ отказывается соглашаться на предлагаемый Киевом вариант миротворческой миссии.