Спецслужбы Израиля объявили о предотвращении теракта, который готовил ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек — РИА Новости. Израильские силовики задержали троих палестинцев, которые готовили похищение граждан еврейского государства на Западном берегу реки Иордан, сообщила в среду антитеррористическая спецслужба ШАБАК.

Аналогичный теракт, совершенный три года назад, унес жизни троих израильских подростков и, помимо прочих последствий, спровоцировал самую затяжную и кровопролитную военную кампанию в секторе Газа.

"Общая служба безопасности (ШАБАК) во взаимодействии с израильской полицией и Армией обороны Израиля сорвали попытку ХАМАС совершить похищение в Самарии (израильское название северной части Западного берега — ред.)", — сказано в сообщении.

Ячейка, действовавшая в районе палестинского города Наблуса, была раскрыта еще осенью, но до сих пор вся информация о деле была запрещена к публикации.

"В ходе расследования было установлено, что члены ячейки планировали похитить военнослужащего или местного еврейского жителя на одной из автобусных остановок возле Наблуса", — сообщили в ШАБАК.

Все задержанные принадлежали к исламистскому движению ХАМАС, которое признано в Израиле, США и ряде западных стран террористической группировкой, правит в секторе Газа и находится в оппозиции к Палестинской национальной администрации, контролирующей Западный берег.

"Командование ХАМАС в секторе Газа обеспечивало руководство и финансирование планировавшегося похищения, целью которого было заключить сделку по освобождению палестинских заключенных, отбывающих наказание в Израиле за преступления в сфере безопасности", — сказано в сообщении.

По данным ШАБАК, палестинцы собирались выдать себя за местных еврейских жителей и убедить потенциальную жертву сесть к ним в машину.

"ШАБАК изъял оружие, в том числе пистолет, электрошокер и газовый балончик, которые предполагали использовать члены ячейки при похищении. Они также планировали приобрести дополнительное вооружение", — говорится в сообщении.

Все задержанные — жители деревни Тель в районе Наблуса. Старший из них, лидер ячейки, родился в 1991 году, двум его подельникам по 19 лет.