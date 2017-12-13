Захарова: США отказались обменяться письмами о невмешательстве

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Россия предлагала США обменяться письмами о невмешательстве в дела друг друга, но Вашингтон отказался, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На фоне той колоссальной истерики, которую мы наблюдаем вокруг мифической роли России в выборах США, еще в июле российская сторона предложила провести американцам обмен письмами с соответствующими обязательствами, например, на уровне глав внешнеполитических ведомств", — сказала она на брифинге в среду.
По словам Захаровой, РФ не изобретала ничего нового, "это не какое-то революционное предложение или не какое-то новаторство". Она заметила, что такой принцип уже был зафиксирован при восстановлении дипломатических отношений между двумя странами 16 ноября 1933 года, по настойчивой просьбе самих американцев.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".