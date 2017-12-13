Захарова: США отказались обменяться письмами о невмешательстве

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 13 декабря 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 13 декабря 2017

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Россия предлагала США обменяться письмами о невмешательстве в дела друг друга, но Вашингтон отказался, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На фоне той колоссальной истерики, которую мы наблюдаем вокруг мифической роли России в выборах США, еще в июле российская сторона предложила провести американцам обмен письмами с соответствующими обязательствами, например, на уровне глав внешнеполитических ведомств", — сказала она на брифинге в среду.

По словам Захаровой, РФ не изобретала ничего нового, "это не какое-то революционное предложение или не какое-то новаторство". Она заметила, что такой принцип уже был зафиксирован при восстановлении дипломатических отношений между двумя странами 16 ноября 1933 года, по настойчивой просьбе самих американцев.

"Отказ Вашингтона рассматривать такое предложение сейчас лишний раз показывает абсолютную фейковость кампании по обвинению России в некоем вмешательстве в прошлогодние выборы в США. Фактически это признание, что ничего подобного не было и никакой угрозы с нашей, российской стороны американской избирательной системе там не ощущали и не ощущают", — отметила Захарова.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".