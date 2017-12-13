Глава МИД Украины обсудит с генсеком ООН введение миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в четверг в Нью-Йорке встретится с генсеком ООН для обсуждения идеи введения миротворцев в Донбасс.

Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

"Россия всячески пытается перекрутить смысл миссии… Завтра поеду в Нью-Йорк, там встречусь с генсеком ООН. Но пока Россия категорически отказывается идти на ту миссию, которая могла бы принести мир в Донбасс", — заявил Климкин в среду в эфире телеканала "112 Украины".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Киев не согласен с этим проектом. По словам Лаврова, "взамен предлагаются идеи, равнозначные введению на Донбасс оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, единогласно одобренный Светом Безопасности ООН, и решить проблему силой".