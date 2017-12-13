Американец напугал вора взрывающейся посылкой

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Жителю американского города Такома удалось отпугнуть вора с помощью самодельной "взрывающейся" ловушки. Видеозапись инцидента, снятая камерами наблюдения, опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как подъехавший к дому злоумышленник попытался поднять предмет, который принял за ценную посылку. Однако после того, как грабитель взял коробку в руки, от нее отлетела крышка и раздался громкий хлопок, имитирующий взрыв.

Молодой человек испугался и попытался скрыться, упав при этом в грязь.