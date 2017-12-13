Власти ДНР призвали Киев провести обмен пленными в Донбассе до 25 декабря

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова призвала Киев провести обмен пленными до 25 декабря.

Ранее в СМИ появилась информация, что обмен пленными должен состояться до 25 декабря, а окончательные списки якобы будут утверждены 20 декабря. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в среду сообщила, что дата обмена пленными пока не согласована, продолжаются технические и юридические процедуры.

"Мы не против проведения обмена пленными до 25 декабря. Более того, мы призываем украинскую сторону успеть провести процедуру до указанного выше числа", — приводит слова Морозовой Донецкое агентство новостей.

По словам Морозовой, количество и списки подлежащих обмену лиц уже утверждены "на самом высоком уровне".