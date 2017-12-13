ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Швейцарским парламентариям раздали памятки об отличии флирта от сексуального домогательства, передает в среду издание Le Matin.
Памятка была распространена перед началом заседания парламента, на котором рассматривалось так называемое "дело Буттэ". Речь идет о домогательствах 41-летнего швейцарского парламентария Янника Буттэ, бывшего вице-председателя Христианско-демократической народной партии Швейцарии по отношению к коллеге из той же партии.
По итогам предварительных разбирательств, парламентарий был приостановлен в должности вице-председателя ХДНП, отстранен от должности вице-президента Швейцарского общества офицеров и лишен звания подполковника швейцарских ВС. Его дело находится на рассмотрении в суде кантона Вале. Руководство кантона также подняло вопрос об алкоголизме Буттэ.