ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Швейцарским парламентариям раздали памятки об отличии флирта от сексуального домогательства, передает в среду издание Le Matin.

Согласно распространенному документу, флирт является взаимным действием, которое уважает персональные границы, он конструктивен, в него вовлекаются обе персоны, он является источником радости. Сексуальное насилие, в свою очередь, — это односторонний акт, который не приветствует одна из сторон, подрывает самооценку, вызывает досаду и нарушает персональные границы.

Памятка была распространена перед началом заседания парламента, на котором рассматривалось так называемое "дело Буттэ". Речь идет о домогательствах 41-летнего швейцарского парламентария Янника Буттэ, бывшего вице-председателя Христианско-демократической народной партии Швейцарии по отношению к коллеге из той же партии.

Скандал разразился в середине ноября. После того как женщина подала против него иск о "нарушении ее чести и свободы", ряд политиков и журналистов, работающих в парламенте, также заявили, что были жертвами домогательств со стороны Буттэ. Многие отмечали, что Буттэ начинал приставать к ним после выпивки.

По итогам предварительных разбирательств, парламентарий был приостановлен в должности вице-председателя ХДНП, отстранен от должности вице-президента Швейцарского общества офицеров и лишен звания подполковника швейцарских ВС. Его дело находится на рассмотрении в суде кантона Вале. Руководство кантона также подняло вопрос об алкоголизме Буттэ.