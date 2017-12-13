Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции Винника в США

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции в США россиянина Александра Винника, решение суда было ожидаемым, заявил РИА Новости адвокат Винника Тимофей Мусатов.

В США Винника обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-e, ему грозит 55 лет тюрьмы. Совет судей Салоников постановил выдать россиянина. Адвокаты опротестовали решение в Ареопаге. Прокурор предложила отклонить апелляцию адвокатов. Сам Винник вину не признает, адвокаты говорят об отсутствии состава преступления, а эксперты заявляют, что невозможно совершить то, в чем Винника обвинили американские власти.

"Решение Верховного суда выдать Винника ожидаемо, это решение уже по апелляционной жалобе на такое же решение суда города Салоники. Есть еще возможности для дальнейшей правовой работы, которая будет сейчас осуществляться", — сказал он.

По словам адвоката, "суд не дал никаких разъяснений, решение было кратким, то есть в трех словах – выдать; все обоснования будут через неделю".