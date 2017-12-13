США продолжат снимать санкции с Ирана согласно СВПД, заявил Карпов

ВЕНА, 13 дек — РИА Новости. США подтвердили, что продолжат снимать санкции с Ирана согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по проблеме иранского атома, заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при международных организациях в Вене Алексей Карпов.

В среду в австрийской столице прошло очередное заседание комиссии по контролю за реализацией СВПД. Американскую делегацию на встрече возглавлял заместитель госсекретаря Томас Шеннон.

"Также от них прозвучало, что они будут продолжать отменять санкции, которые предусмотрены СВПД", — сказал Карпов по итогам заседания.

Он отметил, что договоренности предусматривают пошаговый и взаимный подход. "Какие-то санкции были отменены с самого начала, какие-то будут отменяться еще дальше на разных уровнях, в том числе на законодательном", — добавил Карпов.

В середине октября в обращении к американцам президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.