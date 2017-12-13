Опрос показал, что почти половина британцев против визита Трампа в страну

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Около половины британцев выступают за отмену государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию после того, как американский лидер "выступил в поддержку" британской крайне-правой организации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром BMG Research для газеты Independent.

В конце ноября президент США разместил в своем аккаунте в Twitter ссылки на видеоролики антимусульманского содержания, опубликованные Джайдой Франсен — одним из лидеров британской ультраправой организации Britain First. В двух сюжетах, подлинность которых неизвестна, предположительно, мусульмане-иммигранты атакуют людей, в одном из роликов — разбивают статую Девы Марии.

Участники опроса должны были ответить, стоит ли после таких публикаций Трампа официально отозвать его приглашение посетить Соединенное Королевство с государственным визитом.

Согласно результатам опроса, 48% респондентов выступили за отмену визита, в пользу визита американского президента высказались 31% британцев. Еще 21% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Вместе с тем 43% респондентов посчитали, что "в любых других условиях" Трамп может посетить Великобританию, против высказались 40% опрошенных, еще 17% британцев не определились с ответом.

В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи человек.