Переговоры США и КНДР зависят от позиций двух стран, заявил Косачев

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. По ситуации вокруг КНДР многое зависит от позиций Вашингтона и Пхеньяна, но провокации с обеих сторон продолжаются, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон выступает за дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров, для которых необходим "период тишины". Он добавил, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий, но подчеркнул, что "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами".

"Слова… Тиллерсона о готовности к переговорам с руководством КНДР "в любой момент, когда к переговорам будут готовы они" уже поспешила дезавуировать пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, заявившая, что позиция президента США Дональда Трампа по Северной Корее "не изменилась", — отметил Косачев.

Поэтому говорить о каких-то принципиальных подвижках в позициях сторон конфликта, а он все больше становится двусторонним, по его словам, преждевременно. "Однако по нынешним временам, когда на таком уровне говорят хотя бы не только об угрозах, но и о готовности к переговорам в принципе, это уже много", — считает Косачев.

Параллельно осуществлялась переговорная миссия в Пхеньян замгенсекретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана. Вчера северокорейскую проблему обсуждали министры иностранных дел России и Китая, добавил он. "В любом случае, международное сообщество не оставляет попыток перевести ситуацию в более безопасное – а в идеале, в переговорное — русло", — подчеркнул сенатор.

Но успех возможен только при условии отсутствия взаимных провокаций. А их пока хватает с обеих сторон – и ракетные испытания КНДР, и учения США и их союзников, посетовал законодатель. "Поэтому многое сейчас зависит от Вашингтона и Пхеньяна, причем даже трудно сказать, от кого больше. Как и трудно предположить, кто из них может сделать первый шаг – либо навстречу друг другу, либо навстречу войне", — заключил Косачев.