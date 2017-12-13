В Пакистане прогремел взрыв на газопроводе

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 дек — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате взрыва на газопроводе в пакистанском городе Карачи, сообщает в среду местный телеканал Geo TV со ссылкой на пожарные службы.
После взрыва на самом газопроводе огонь перекинулся на несколько стоявших неподалеку моторикш. К настоящему времени на месте находятся бригады пожарных и отряды полиции.
Телеканал отмечает, что пожары в этой промышленной зоне в Карачи не являются редкостью. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.