Украина подала заявку о предоставлении макрофинансовой помощи от ЕС

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина подала заявку Евросоюзу на предоставление макрофинансовой помощи, Брюссель рассмотрит ее в течение нескольких месяцев, сообщил глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли информагенству УНИАН.

По словам Мингарелли, Еврокомиссия оценит потребности Киева во внешнем финансировании и определит целесообразность реализации данной программы.

"Если будет положительное решение, комиссия подаст предложение в Европарламент и Совет Европы. Всего этого стоит ожидать в следующие несколько месяцев", — подчеркнул он.

В 2015 году было одобрено выделение Украине финансовой помощи со стороны ЕС в размере 1,8 миллиарда евро. Первый транш Киев получил в том же году, второй – уже в 2017-м. Выплата третьего транша приостановлена из-за невыполнения украинской стороной ряда условий.